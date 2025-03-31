У Forbes дізналися, як наземні дрони заміняють українських військових у небезпечних завданнях
- Українські солдати використовують наземні дрони для виконання небезпечних інженерних завдань на фронті, зокрема для прокладання колючого дроту.
- Наземні дрони допомагають уникати ризику для життя саперів і ефективно протидіють російським військам, які намагаються прорвати оборонні позиції.
Українські війіськові на фронті все частіше використовують безпілотники для особливо небезпечних завдань. Один з показових випадків зафіксували на Покровському напрямку.
Під час російського наступу під Покровськом ворог розірвав загородження з колючого дроту, яке підіймали українці для захисту. Проте українські солдати швидко усунули прорив в бар'єрі, використавши одного зі своїх наземних роботів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.
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Як безпілотні роботи допомагають Україні на фронті
У виданні зазначили, що Кремль намагається відновити свій нестабільний наступ на Покровськ. Вони зібрали багато броньованих машин, зокрема сучасні танки Т-90М. Проте росіяни нарвались на стіну української артилерії та наземних дронів.
Російський пошкоджений танк Т-90 прокотився через дріт та зірвав його перш ніж зупинитися, але за ніч хтось залатав прорив у ньому. Один з українських блогерів припускає, що наші військові використали безпілотний наземний транспорт, щоб прокласти свіжий дріт. Він зауважив, що це є особливо небезпечним завданням, яке раніше виконували спеціально навчені сапери, ризикуючи своїм життям.
На думку автора матеріалу, цілком реально, що українські військові використали робота в цьому випадку, тому що багато українських бригад зараз використовують радіокеровані безпілотні наземні транспортні засоби, щоб не ризикувати життям людей у небезпечних завданнях.
Роботи для прокладання дроту – це гусеничні транспортні засоби з кузовом для товстої котушки дроту. Дистанційно керований оператором, який бачить те, що передня камера робота, наземний транспорт чіпляє кінець котушки до існуючого дроту – і потім розкручує решту котушки,
– пояснили у виданні.
Якщо росіяни помічають дрон та нищать його, то це не є серйозною проблемою.