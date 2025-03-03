Турель знищила ворожу позицію: у бригаді "Рубіж" розповіли про цікаву операцію

Наземні дрони все частіше використовують на полі бою. Вже були ситуації, коли роботизовані системи завдавали ворогу серйозних проблем. Військові дистанційно ними керували.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що зараз його підрозділ збирає на наземні дрони для логістики. Вони реально рятують життя наших захисників.

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Як наземні дрони допомагають військовим

Як наголосив Отченаш, наземні дрони – один з найкращих методів логістики. Вони можуть доставити нашим захисникам боєприпаси, медикаменти, їжу, воду тощо. На них навіть можна евакуювати поранених.

Логістичні завдання зараз взагалі на межі чогось нереального. Противник постійно в небі. У нього є FPV-дрони. Він бачить пересування наших Сил оборони. Маленький дрон значно важче помітити. На нього можна накласти до 100 кілограмів різної ваги та прислати на позицію. Ніхто не постраждав. І завдання виконане. І не потрібно всю вагу тягти на спині,

– зауважив Отченаш.

Важливо долучатися до таких зборів. Адже вони реально рятуються особовий склад від поранення чи гірших наслідків. Долучитися до збору для бригади "Рубіж" можна за QR-кодом, який розташований нижче.

Зараз і Україна, і Росія посилено вкладаються у наземні дрони. Наші інженери намагаються зробити конкурентний продукт, який допоможе захисникам на фронті. Вже були випадки, коли така техніка знищувала ворожі позиції.

Вже була ситуація в Силах оборони, коли завдяки турелі з гранатометом Mk вдалося знищити позицію противника без використання особового складу безпосередньо на місці. Сподіваюся, що рано чи пізно прийде той час, коли вдасться воювати наземними дронами,

– наголосив військовий.

Нагадаємо, Україна розробила новий багаторазовий безпілотник. Він може переносити 250-кілограмову бомбу та повертатися на базу.