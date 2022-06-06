Росіяни все ще намагаються проводити штурмові дії та окупувати українські міста. Але у ворога поволі закінчуються ресурси, а сила ЗСУ завдяки підтримці партнерів лише зростає.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, нашим відважним захисникам та захисницям вдається дуже ефективно протидіяти російським окупантам. Українські воїни завдають ворогу великих втрат та ламають усі його плани.

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Сучасна зброя в окупантів закінчується

Через санкції та міжнародну ізоляцію росіянам стало важко не лише виготовляти власну зброю, а й купувати її у когось. Така ситуація примушує росіян економити сучасні боєприпаси.

Вже зараз інтенсивність обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами "Калібр" неабияк знизилася. Натомість російські окупанти почали стріляти по наземних об'єктах протикорабельними ракетами, які призначені для ураження кораблів.

У Міноборони вважають, що це може свідчити про вичерпання ресурсів сучасних ракет, внаслідок чого росіяни змушені застосовувати застарілі ракети. Щоправда, запасів старих боєприпасів в окупантів ще досить для того, щоб обстрілювати наші території.

Загроза ударів по Україні з акваторії Чорного та Азовського морів залишається. Згідно з підрахунками, з початку повномасштабної війни проти України російські окупанти здійснили пуски понад 300 крилатих ракет зі своїх кораблів та підводних човнів.

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Російські окупанти продовжують обладнувати свої вогневі позиції на острові Зміїний. ЗСУ мають на це відповідь – ракети "Гарпун", які надали нам партнери, а також вже відомі всім "Байрактари".

Ворог продовжує з усіх сил штурмувати Сєвєродонецьк, тривають запеклі вуличні бої, росіяни не можуть взяти місто під свій контроль. Також відомо, що ворог хоче вести наступальні дії на Слов'янськ та Святогірськ.

Як повідомила британська розвідка, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Києва для того, щоб зірвати постачання зброї від західних партнерів України. Плани ворога знову провалилися, а ЗСУ збільшують свою вогневу потужність та готуються до контрнаступу.

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