Наземну битву ворог фактично програв, – глава Харківської ОВА

Російські війська продовжують люто обстрілювати небо через те, що не взмозі досягти цілей на українській землі.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 канал.

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Він зауважив, що російські окупанти фактично вже програли свою наземну битву.

У нього не залишилося великих штурмових військ, щоб чинити серйозний опір нашим військовим. У нас оборона Харкова дуже потужна і всі намагання противника колонами зайти у місто завершуються тим, що їх вщент знищують,

– підкреслив Синєгубов.

Як минула доба у Харкові

Протягом минулої доби обстріли Харкова не припинялися. Ворог застосовував авіацію та артилерію. Внаслідок підступних дій ворога постраждали такі райони:

Олексіївка;

Нова Баварія;

Холодна гора;

Ботанічний сад.

Дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до Харкова,

– сказав Олег Синєгубов.

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