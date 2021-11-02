Нажились на житлі для нацгвардійців: до суду скерували справу про заволодіння 81 мільйоном

НАБУ та САП скерували до суду справу щодо заволодіння 81 мільйона гривень – через махінації з житлом для нацгвардійців. Обвинувальний акт стосується 7 осіб, серед них – Максим Микитась.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС та компанія-забудовник уклали угоду. На території колишньої військової частини планували збудувати житловий комплекс з паркінгами.

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Нацгвардійці мали отримати житловий комплекс на Печерську

В обмін на земельну ділянку площею 1 гектар нацгвардійці мали отримати комплекс – з 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016 – 2017 роках сторони уклали додаткові угоди: від квартир та паркомісць на Печерську відмовились, а натомість мали отримати 70 квартир на околиці Києва. Різниця у вартості цього житла становила близько 81 мільйона 600 тисяч гривень.

Екскомандувач НГУ отримав гроші та квартиру

Слідство встановило, що екскомандувач Нацгвардії отримав 125 тисяч доларів, які поділив з заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Також за сприяння забудовника колишній керівник НГУ став власником квартири.

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Проти кого обвинувачення у справі

Як повідомили у телеграм-каналі NABU Daily by Олег Новіков, організатором цієї махінації, за версією слідства, є колишній нардеп Максим Микитась. Також серед обвинувачених: екскомандувач НГУ Юрій Аллеров, гендиректор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, його заступник Сергій Якусевич, колишній заступник президента будівельної корпорації "Укрбуд" В'ячеслав Мармиш і ще двоє осіб.

