Через конфлікт інтересів: НАЗК направило до суду протоколи щодо Рабіновича

НАЗК за тиждень склало та направилодо суду 28 адмінпротоколів. Зокрема, проти нардепів Вадима Рабіновича та Михайла Папієва через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Через такі порушення адмінпротоколи склали на двох мерів: міського голову В'ячеслава Саулка, та Білгород-Дністровський міський голова Віталія Граждана, а також проти миколаївського чиновника Олександра Рисана.

До речі НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків

Яких порушень стосуються інші протоколи

Крім того, щодо ознак порушення обмеження стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності склали 4 протоколи на колишнього голову Обухівської районної ради Ларису Ільєнку.

Через несвоєчасне подання декларації без поважних причин склали 5 протоколів:

На Андрія Прядуна – колишнього слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області,

Геннадія Базарова – ексначальника Державної екологічної інспекції в Сумській області,

Світлана Холостовська – колишньої начальниці відділу статистики в Нікопольському районі Головного управління статистики в Донецькій області,

Тетяна Поджарова – завідувачки юридичного сектору апарату Татарбунарської районної державної адміністрації;

Олексій Забедюк – колишнього прокурора Генеральної прокуратури України.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій склали протоколи на представників кількох політсил:

Соціал-демократична партія,

Республіканська християнська партія,

"Важливий кожен",

"Патріотична партія України",

Блок Вілкула "Українська перспектива",

"Кияни передусім",

"Опозиційний блок".