Депутати, ексочільник ОДА та суддя: НАЗК виявило ознаки кримінальних злочинів у 12 деклараціях

31 липня 2021 , 14:25
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Джерело:

НАЗК

Національне агенство з питань запобігання корупції завершило перевірку 294 декларацій. За її результатами одразу у 12 деклараціях виявили ознаки кримінального правопорушення.

Так, у списку порушників опинилися 4 народних депутати, суддя Верховного Суду та навіть ексочільник регіональної ОДА. 

Важливо НАЗК зацікавилося декларацією Віктора Медведчука

Які результати отримало НАЗК

Вражає, але загальна сума порушень перевищила 255 мільйонів гривень. Згідно з даними НАЗК, порушення знайшли у деклараціях:

  • колишньої першої заступниці Голови Національного агентства з питань державної служби Ірини Овчаренко;
  • судді Верховного Суду України Миколи Короткевича;
  • нардепа від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського;
  • нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського;
  • нардепки від "Слуги народу" Ольги Саладухи;
  • нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник;
  • колишнього першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова;
  • ексзаступника голови Державної служби експортного контролю Дениса Радова;
  • ексочільника Харківської ОДА Олексія Кучера;
  • ексзаступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха;
  • заступника голови Харківської ОДА Руслана Тихонченка;
  • колишнього заступника голови Запорізької ОДА Андрія Буйного.

Тепер НАЗК передасть матеріали органам, що мають повноваження у сфері протидії корупції. Мовиться про НАБУ, Національна поліція України та ДБР.

Зверніть увагу! НАЗК також виявило ознаки адміністративного правопорушення у 52 деклараціях.
Автор: Альона Захарова