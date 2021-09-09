НАЗК виявило ознаки злочинів у декларації судді КСУ та "слуги народу" Куницького

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у декількох деклараціях. Зокрема, судді Конституційного Суду Олександра Касмініна та нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Нещодавно НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у ще 4 деклараціях посадовців. Заступник голови НАЗК Роман Сухоставець зазначив, що відомство зацікавлене виявляти конкретні значні порушення у деклараціях, а не шукати дрібні одруківки, як це відбувалося колись.

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У деклараціях посадовців продовжують виявляти ознаки злочинів

Як результат – з початку року вже виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення. Загалом виявили недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 343 мільйонів гривень,

– розповів Сухоставець.

Ознаки кримінального правопорушення виявлено у деклараціях посадовців:

Судді КСУ Олександра Касміна – декларант не вказав у декларації інформацію про квартиру загальною площею 150,5 квадратного метра і вартістю 2,4 мільйона гривень.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький не зазначив інформацію про фінансове зобов'язання у розмірі понад 303 тисяч шекелів (2,3 мільйона гривень).

Депутатка Тернопільської обласної ради Алла Стечишин не вказала у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку, загальна вартість яких становить 9,4 мільйона гривень.

Директора держпідприємства "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп", депутат Бориспільської міської ради Олександр Цуканов не повідомив про земельну ділянку площею 990 метрів квадратних, а також фінансові зобов'язання перед юридичною особою у розмірі 208 тисяч доларів (понад 5 мільйонів гривень), загальна сума – 7,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях ще 4 народних депутатів, 3 заступників голів обласних державних адміністрацій та ще 5 людей.

Ознаки адміністративних правопорушень

Крім того, від початку 2021 року відомство виявило ознаки адміністративного правопорушення у 72 деклараціях посадовців.

Недостовірні відомості виявили на такі суми:

суддя Верховного Суду Сергій Хопта – 1,09 мільйона гривень;

депутат Київської обласної ради Олександр Поляруш – 1 мільйон гривень;

нардеп Олександр Копиленко – 473 тисяч гривень;

заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська – 466 тисяч гривень.

Ознаки кримінального правопорушення виявили в

першого заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва – 449 тисяч гривень;

колишньої заступниці міністра охорони здоров'я Олени Сімоненко – 328 тисяч гривень;

віцепрем'єра Олега Уруського – 260 тисяч гривень.

Від початку 2021 року НАЗК вже завершило повну перевірку 528 декларацій.

Уривок з публікації НАЗК:

НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ, народного депутата та двох депутатів місцевих рад – заступник Голови НАЗК Роман Сухоставець

НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення (ст. 366-2 Кримінального кодексу України) у ще чотирьох деклараціях посадовців.

"НАЗК зацікавлене виявляти конкретні значні порушення у деклараціях, а не шукати дрібні одруки, як це відбувалося колись. Як результат – з початку року вже виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення. Загалом виявили недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 343 млн гривень", – зазначив заступник Голови НАЗК Роман Сухоставець.

Ознаки кримінального правопорушення виявлено у деклараціях таких посадових осіб:

Касмінін Олександр Володимирович, суддя Конституційного Суду України (результати перевірки: https://bit.ly/3lagMfk). Недостовірні відомості – 2,4 млн гривень.

Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Куницький Олександр Олегович, народний депутат України (результати перевірки: https://bit.ly/3BXP1gK). Недостовірні відомості – 2,3 млн гривень.

Так, декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).

Стечишин Алла Василівна, депутат Тернопільської обласної ради (результати перевірки: https://bit.ly/38SoRjm). Недостовірні відомості – 9,4 млн гривень.

Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

Цуканов Олександр Анатолійович, директор ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» – депутат Бориспільської міської ради (результати перевірки: https://bit.ly/3nd0sNG). Недостовірні відомості – 7,2 млн гривень.

Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі 208 тис. дол. США (понад 5 млн грн).