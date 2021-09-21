НАЗК закінчує перевірку декларації Герасимова через віллу в Іспанії

Національне агентство з питань запобігання корупції невдовзі завершить перевірку електронної декларації нардепа Артура Герасимова. Перевірку розпочали через нібито незаконну віллу на узбережжі Середземного моря в Іспанії.

Наразі перевірка ще триває. Про це в інтерв'ю заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Читайте також НАБУ розслідує справи проти нардепів Герасимова, Шахова і Волинця

Перевірка не сьогодні розпочалася і вона триває. Найближчим часом вже будуть результати,

– запевнив чиновник.

Агентство вже направило запит до Іспанії щодо перевірки вілли Герасимова. Лист надіслали й самому парламентарю, оскільки той підтвердив належність йому цього майна.

Що відомо про ймовірну віллу Гарасимова

Журналісти "Схем" з'ясували, що нардеп від "Європейської Солідарності" не задекларував двоповерхову віллу в Іспанії. Володіють нею парламентар та його дружина. Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів. Її вартість може становити понад 10 мільйонів гривень.

За даними з іспанських реєстрів, подружжя володіє віллою з 2013 року. Та депутат за весь цей час жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.

Сам Герасимов каже, що нібито повідомив НАЗК про неточності в його декларації. Втім, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова за зверненням відкрила кримінальне провадження за фактом імовірної брехні в декларації.