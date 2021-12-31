Нардеп Герасимов не задекларував будинок в Іспанії, про який дізналися ЗМІ, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що нардеп Артур Герасимов вніс неправдиву інформацію у декларацію. Зокрема, не згадав про маєток у місті Хавеа в Іспанії.

Перевіряти електронну декларацію народного депутата від "Євросолідарності" Артура Герасимова у НАЗК почали після з розслідування "Схем".

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НАЗК каже, що Герасимов не задекларував будинок в Іспанії

Відповідно до інформації Реєстру прав власності міста Хавеа суб'єкт декларування (Герасимов – 24 канал) та його дружина (Наталія Бухалова – 24 канал) є власниками з повним правом володіння майном об'єкта нерухомості на території Хавеа… від 14 листопада 2013 року, набутим на підставі договору купівлі-продажу,

– мовиться у довідці НАЗК.

Там зазначили, що будинок має площу 120 квадратних метрів, а також терасу площею у 28,2 квадратних метрів.

У матеріалі журналістів йшлося про те, що Герасимов володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії ще з 2013 року. Однак у декларації парламентаря будинок жодного разу не з'являвся.

У своїх поясненнях нардеп зазначив, що подарував його матері, уклавши письмовий договір. Він додав, що відповідно до положень договору саме вона повинна була внести всі необхідні зміни до реєстрів майна та переоформити документи.

В агентстві дізналися, що ця угода не була належним чином оформлена. Аби дарування було дійсним, воно повинне бути оформлене в нотаріальному порядку із зазначенням конкретного об'єкта, що дарується, і розміру податків, які має сплатити той, кому його дарують.

Герасимов надав НАЗК договір дарування без нотаріального посвідчення, складений 12 листопада 2013 року. "Проте сам суб'єкт набув права власності на зазначену нерухомість 14 листопада 2013 року", – додали у відомстві. Тобто парламентар уклав договір дарування майна за 2 дні до того, як його придбав.

Інші порушення у декларації Герасимова

У НАЗК звернули увагу і на інші порушення в декларації нардепа. Зокрема, він не вказав, що його дочка має право на користування квартирою, яка належить дружині. "Забув" політик і про своє право користуватися квартирою матері. Герасимов не вказав і наявні в нього рахунки у 2 банках.

Загалом у декларації політика нарахували порушень на суму 1,2 мільйона гривень.

Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Результати перевірки НАЗК долучать до вже наявного кримінального провадження, яке у Національному антикорупційному бюро зареєстрували після виходу розслідування.

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Артур Герасимов – це один з найближчих соратників п'ятого президента Петра Порошенка й співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді.