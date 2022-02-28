Назвали склад української делегації, яка поїхала на переговори з Росією
28 лютого 2022 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Україна та Росія домовились про переговори, на які виїхала наша делегація. Тепер стало відомо, хто саме вирушив.
Офіс Президента повідомляє, що наші вже прибули в район перемовин на українсько-білоруському кордоні. Делегація складається з 6 осіб.
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Хто саме поїхав
В ОП наголошують, що ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Склад української делегації:
- голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія;
- міністр оборони України Олексій Резніков;
- радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк;
- перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін;
- народний депутат Рустем Умєров;
- заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
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