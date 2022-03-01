Назвали телеграм-канали, які керуються спецслужбами Росії
1 березня 2022 , 18:57Читать новость на русском
Росія наступає на Україну не тільки обстрілами, але й інформаційно. Ворог намагається дезінформувати українців з ціллю захоплення нашої території.
Центр протидії дезінформації опублікував перелік телеграм-каналів, які керуються спецслужбами Росії
Це важливо Для боротьби з місцевими фейками: опублікували офіційні телеграм-канали голів ОДА
Список ворожих телеграм-каналів
- "Легитимный"
- "Резидент"
- "Картель"
- "Сплетница"
- "Чорний квартал"
- "Политический расклад"
- "Нетипичное Запорожье"
- "Тремпель Харьков"
- "Одесский фраер"
- "Днепр live"
- "Николаев live"
- "Херсон live"
Усі ці телеграм-канали потрібно ігнорувати!
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