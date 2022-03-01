Назвали телеграм-канали, які керуються спецслужбами Росії

1 березня 2022 , 18:57
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Джерело:

телеграм-канал ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Росія наступає на Україну не тільки обстрілами, але й інформаційно. Ворог намагається дезінформувати українців з ціллю захоплення нашої території.

Центр протидії дезінформації опублікував перелік телеграм-каналів, які керуються спецслужбами Росії

Це важливо Для боротьби з місцевими фейками: опублікували офіційні телеграм-канали голів ОДА

Список ворожих телеграм-каналів

  • "Легитимный"
  • "Резидент"
  • "Картель"
  • "Сплетница"
  • "Чорний квартал"
  • "Политический расклад"
  • "Нетипичное Запорожье"
  • "Тремпель Харьков"
  • "Одесский фраер"
  • "Днепр live"
  • "Николаев live"
  • "Херсон live"

Усі ці телеграм-канали потрібно ігнорувати!

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Автор: Михайло Гема