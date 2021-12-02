Назвав СРСР: глава Пентагону пригрозив Росії за вторгнення в Україну
Джерело:Bloomberg
Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг Росію від вторгнення до України. Крім того, глава Пентагону "випадково" назвав Росію Радянським Союзом.
Остін попередив, що вторгнення до України спровокує санкції, які вдарять по Росії сильніше, ніж будь-які попередні. Таку заяву чиновник зробив під час візиту до Південної Кореї.
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Використають "найкращі методи"
Глава Пентагону не зазначив, чи будуть наслідки агресії для Росії суто економічними, але запевнив, що використають "найкращі методи".
Всі наші дії ми розпочнемо як частина міжнародної спільноти. У кращому разі ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу до України,
– сказав Остін.
Очевидно, що під Радянським Союзом він мав на увазі Росію. Однак політик таки сподівається, що США та Росія зможуть працювати "над вирішенням проблем та зниженням температури в регіоні".
Що цьому передувало
- Американські ЗМІ наприкінці жовтня попередили, що Росія стягує війська до кордону України.
- Згодом українська розвідка пояснила, що справді мовиться орієнтовно про 90 тисяч військових.
- Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення взимку. Зокрема Кремль може спробувати затиснути Україну "в кільце".
- У США занепокоєні таким розвитком подій. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати можуть ввести санкції проти Москви.