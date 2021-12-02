Назвав СРСР: глава Пентагону пригрозив Росії за вторгнення в Україну

Остін попередив, що вторгнення до України спровокує санкції, які вдарять по Росії сильніше, ніж будь-які попередні. Таку заяву чиновник зробив під час візиту до Південної Кореї.

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Глава Пентагону не зазначив, чи будуть наслідки агресії для Росії суто економічними, але запевнив, що використають "найкращі методи".

Всі наші дії ми розпочнемо як частина міжнародної спільноти. У кращому разі ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу до України,

– сказав Остін.

Очевидно, що під Радянським Союзом він мав на увазі Росію. Однак політик таки сподівається, що США та Росія зможуть працювати "над вирішенням проблем та зниженням температури в регіоні".

Що цьому передувало