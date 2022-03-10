НБУ просить Туреччину, В'єтнам, Казахстан і ще 3 країни не обслуговувати російські картки "Мир"

Національний банк звернувся до керівництва центробанків В'єтнаму, Туреччини, Казахстану і ще 3 країн. Просить відмовитися від обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Картки російської національної платіжної системи "Мир" приймає тільки обмежена кількість країн. Нацбанк України звернувся до них із проханням припинити це робити.

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НБУ просить країни не обслуговувати російські картки "Мир"

Національний банк звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В'єтнаму, Туреччини та Киргизстану з проханням припинити будь-які операції з картками "Мир",

– повідомив регулятор.

Зокрема, йдеться про припинення обслуговування карток "Мир" у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також унеможливлення їхнього використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

Таке звернення зумовлене необхідністю посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері на країну-агресорку. "НБУ прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору", – наголосив глава Нацбанку Кирило Шевченко.

Він додав, що фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене. Саме тому Україна дуже розраховує на підтримку ініціатив міжнародними партнерами.

Visa і MasterCard припинили працювати в Росії

5 березня стало відомо, що найбільші західні оператори карток Visa і MasterCard зупинять свою роботу у Росії. Це рішення вже привітав і президент США Джо Байден.

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