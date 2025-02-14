Не бачу, що у США є план закінчення війни, – Зеленський

США продовжують шукати шляхи для врегулювання війни в Україні. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить якогось чіткого плану у Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування із пресою у Мюнхені.

Дивіться також Путін у комфортних умовах, якщо атакує Чорнобильську АЕС, – Зеленський

Чи готовий у США план припинення війни

Зеленський заявив, що наразі не бачить готового плану припинення війни в Україні у США.

Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО – ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом та законом,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирна угода щодо України "шокує багатьох". Водночас він зазначив, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.