Не боїмося називати ці компанії, – Кулеба про тих, хто співпрацює з Росією

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не боїться називати компанії, які продовжують співпрацювати з Москвою. Зокрема мовиться про гроші на крові.

Відповідну інформацію міністр розповів у ефірі каналу "Рада" ввечері 21 березня. Зокрема Дмитро Кулеба пригадав, що Росія порушує міжнародне право.

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Українське МЗС стимулюватиме процес виходу компаній з ринку Росії

Дмитро Кулеба пояснив: попри напад Росії на Україну, деякі відомі компанії не закрили бізнес у країні-агресорі.

Також міністр заявив, що не всі це роблять добровільно – декого стимулюють, декого змушують залишити ринок. Адже це один із пріоритетів у роботі МЗС.

Наразі в нас найбільш проблемні такі компанії, які на слуху – це Nestle, Unilever (побутова хімія, до якої ми також всі звикли). Ми також ще будемо працювати з компанією Tetra Pak, всім відомі пакети – фактично все, що виробляється, так чи інакше зберігається в пакетах Tetra Pak із продуктів,

– пояснив Кулеба.

Додав, що є багато специфічних компаній із невідомими загалу назвами. Зокрема мовиться, наприклад, про компанію, що постачає якісь підшипники до Росії. Ніхто не знає її назву, та якщо ці підшипники не зможуть поставлятися в Росію, то вони не зможуть виробляти якусь військову техніку.

Ба більше, міністр запевнив, що:

підписав листа керівництву компаній Leroi Merlin та Auchan, які продовжують працювати в Росії;

міжнародним компаніям варто залишати російський ринок "не лише з моральних міркувань, але й практичних, бізнесових".

Назви компаній, які не йдуть з Росії, постійно фігуруватимуть

Крім того, що співпрацювати, платити податки в економіку країни, яка вбиває дітей, це аморально в принципі – ми також тиснемо на економічну логіку. Я хочу заздалегідь сказати, що ми не будемо боятися називати ці компанії на імена,

– пояснив Кулеба.

Додав, що деякі компанії не хочуть розголосу та просять не говорити про них.

"Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтеся, значить, ви будете названі поіменно, і весь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові", – заявив міністр.

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