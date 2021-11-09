Скандальний "ексслуга" їде в окупований Донецьк говорити з бойовиками "віч-на-віч"

Скандальний Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу", знову відзначився. На цей раз нардеп зібрався в окупований Донецьк до проросійських бойовиків.

Він повторив пропагандистську тезу про те, що "наші люди один в одного стріляють". На цьому Шевченко не зупинився, написавши, що "комусь потрібно почати діалог".

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Без розмови віч-на-віч – миру не досягти. І не треба мені розповідати про "легітимізацію" бойовиків,

– продовжив скандальний нардеп.

Що відомо про Шевченка Нардеп регулярно потрапляє у різні скандали. Шевченко неодноразово робив суперечливі заяви у ЗМІ. Зокрема, говорив про "громадянський конфлікт в Україні" та заявляв, що "Майдан був помилкою".



У лютому 2021 року їздив до Білорусі, щоб відвідати Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко. Він 20 квітня 2021 року знову поїхав до країни, щоб зустрітись з білоруським диктатором.

Шевченка вигнали зі "Слуги народу"