Скандальний "ексслуга" їде в окупований Донецьк говорити з бойовиками "віч-на-віч"
9 листопада 2021 , 10:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Євгенія Шевченка
Скандальний Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу", знову відзначився. На цей раз нардеп зібрався в окупований Донецьк до проросійських бойовиків.
Він повторив пропагандистську тезу про те, що "наші люди один в одного стріляють". На цьому Шевченко не зупинився, написавши, що "комусь потрібно почати діалог".
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Без розмови віч-на-віч – миру не досягти. І не треба мені розповідати про "легітимізацію" бойовиків,
– продовжив скандальний нардеп.
Що відомо про ШевченкаНардеп регулярно потрапляє у різні скандали. Шевченко неодноразово робив суперечливі заяви у ЗМІ. Зокрема, говорив про "громадянський конфлікт в Україні" та заявляв, що "Майдан був помилкою".
У лютому 2021 року їздив до Білорусі, щоб відвідати Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко. Він 20 квітня 2021 року знову поїхав до країни, щоб зустрітись з білоруським диктатором.
Шевченка вигнали зі "Слуги народу"
- У "Слузі народу" поїздки Шевченка до Білорусі рішуче засудили.
- Там запевнили, що дії народного депутата суперечать позиції України.
- Згодом його офіційно виключили з провладної фракції та партії.