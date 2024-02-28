Не будем цапом-відбувайлом, – через протести фермерів Кулеба звернувся до ЄС з жорсткою заявою
Дмитро Кулеба звернувся до Європи через протест фермерів. Глава МЗС заявив, що ми не будемо "цапом-відбувайлом, який терпітиме усі ці безпідставні нападки".
В інтерв'ю "Голосу Америки" міністр сказав, що ситуація з протестами фермерів дуже складна та дуже проста водночас. Кулеба пояснив, що ситуація складна тому, що не тільки в Польщі відбулося звалення всієї відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну, пише 24 Канал.
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Що сказав Кулеба про ситуацію з протестом фермерів
Чомусь ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на європейський ринок... Чомусь ніхто з європейських фермерів не бореться із зерном, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників,
– заявив Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що урядам країн треба почати чесно говорити зі своїми фермерами, що Україна не є ключовою проблемою. Натомість проблема набагато ширша і не треба все звалювати на нас.
"Ми не є, не були та не будемо цапами-відбувайлами, які терпітимуть усі ці безпідставні нападки. Там, де потрібно буде діяти жорстко, ми будемо діяти жорстко. І нехай потім не ображаються, що ми проявили характер… Ми й далі жорстко захищатимемо свої економічні інтереси", – сказав Кулеба.
Міністр пояснив, що у Варшаві Київ мав "дуже довгу та відверту" розмову з польською стороною.
"Уряди Польщі та України працюють над вирішенням, тому що цей конфлікт нікому не потрібен, і є щире бажання уникати будь-яких загострень. Але далі будуть додаткові провокації, ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, а тому треба тримати голову холодною та швидко ухвалювати рішення", – заявив міністр закордонних справ.
Останні новини про протест польських фермерів
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами.
- Польський політик заявив, що Польща хоче допомогти Україні, але вони не можуть допустити, щоб ця допомога мала дуже негативні наслідки для їхніх громадян.
- Водночас торговий представник України Тарас Качка заявив, що він провів 4 години перемовин з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Він назвав ці перемовини "одними з найбільш насичених та інтенсивних" у своїй кар'єрі.
- Тарас Качка запевнив, що протягом цих перемовин не говорили про закриття кордону. Торгпред додав, що припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярда доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Вже навіть не мовиться про транзит, який є життєво важливим для України.