Не будьте курортом для вбивць, заблокуйте їхню нерухомість і активи, – Зеленський до італійців
Під час виступу перед парламентом Італії Володимир Зеленський закликав країну не бути курортом для вбивць. Він попросив обмежувати усіх, хто має бодай якусь причетність до війни проти України.
У своєму зверненні він наголосив, що український народ ніколи не хотів воювати. І що він – така ж частина Європи, як і італійці, передає 24 канал.
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Зеленський закликав Італію не бути курортом для вбивць
Він підкреслив, що в Італії чітко знають, хто приніс війну в Україну. Хто наказує військовим воювати, а хто займається пропагандою.
Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас,
– попросив він.
Володимир Зеленський закликав підтримати більшість санкцій проти Росії. Нехай Італія накладе ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Нехай заборонить російським кораблям заходити у свої порти.
Щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку. Не дозвольте продовольчої кризи у сусідніх із вами регіонах,
– додав він.
Також у своєму зверненні Зеленський попрохав допомогти нам зупинити вбивства, а також зберегти українські родини.
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