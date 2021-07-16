Не було сенсу, – Байден про відмову від нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Джо Байден заявив, що введення нових санкцій зі сторони США проти учасників проєкту "Північний потік-2" не мало сенсу. Адже трубопровід майже добудований.

Американський президент знову пояснив, чому був проти нових санкцій проти газопроводу. Заяву він зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

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Байден про санкції та "Північний потік-2"

Лідер США зазначив, що до того моменту, як він став президентом, трубопровід був завершений на 90%.

Вводити санкції не мало жодного сенсу,

– заявив Байден.

За його словами, натомість варто було працювати з Німеччиною над кроками на випадок, якщо Росія вдасться до шантажу України.

Політик також наголосив, що він та Меркель переконані: Росія не повинна використовувати енергетику як зброю, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати.

Зустріч Байдена та Меркель: що відомо

Джо Байден та Ангела Меркель 15 липня провели зустріч у Білому домі, після якої дали спільну пресконференцію.

Президент США наголосив, що обидві країни діятимуть у партнерстві задля гарантування енергетичної безпеки у світі. Вони також єдині у захисті східного флангу НАТО проти російської агресії.

Крім того, Берлін і Вашингтон обговорять певні заходи, покликані уникнути зазнання збитків Україною від запуску "Північного потоку-2".

Меркель ж додала, що Україна має залишитися країною, яка здійснює транзит газу. "Північний потік-2" – це додатковий проєкт, який не змінить українську газотранспортну систему.

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