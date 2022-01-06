Не був потрібний, – політтехнолог припустив, чому Саакашвілі поїхав у Грузію

Наразі ситуація довкола Міхеіла Саакашвілі в Грузії – складна. Водночас покинути Україну він міг через замало можливостей для реалізації зокрема.

Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка сказав політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що Міхеіл Саакашвілі залишається прихильником української влади.

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Діяльність Саакашвілі нагадувала таку ж, що й у Порошенка, – Гайдай

"Саакашвілі поїхав у Грузію саме тому, що тут він "пробуксовував", не був потрібен", – сказав політтехнолог.

На думку Сергія Гайдая, в Україні діяльність Міхеіла Саакашвілі більше нагадувала таку ж, що й у Петра Порошенка.

Імітація – він багато чого казав, а оточення Зеленського сприймало його як "весільного генерала" замість того, щоб дійсно дати йому можливість "повоювати на справжньому фронті". Він був тут нереалізованим. Сергій Гайдай Політтехнолог

До слова, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі ще 1 жовтня оприлюднив відеозвернення, де заявив про своє повернення в Грузію.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Саакашвілі в Грузії: коротко