Не був потрібний, – політтехнолог припустив, чому Саакашвілі поїхав у Грузію
Джерело:24 канал
Наразі ситуація довкола Міхеіла Саакашвілі в Грузії – складна. Водночас покинути Україну він міг через замало можливостей для реалізації зокрема.
Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка сказав політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що Міхеіл Саакашвілі залишається прихильником української влади.
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Діяльність Саакашвілі нагадувала таку ж, що й у Порошенка, – Гайдай
"Саакашвілі поїхав у Грузію саме тому, що тут він "пробуксовував", не був потрібен", – сказав політтехнолог.
На думку Сергія Гайдая, в Україні діяльність Міхеіла Саакашвілі більше нагадувала таку ж, що й у Петра Порошенка.
Імітація – він багато чого казав, а оточення Зеленського сприймало його як "весільного генерала" замість того, щоб дійсно дати йому можливість "повоювати на справжньому фронті". Він був тут нереалізованим.
До слова, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі ще 1 жовтня оприлюднив відеозвернення, де заявив про своє повернення в Грузію.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Саакашвілі в Грузії: коротко
- Ввечері 1 жовтня, одразу після заяви Саакашвілі про повернення в Грузію, прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання політика.
- Міхеіла Саакашвілі затримали і відправили до в'язниці в місті Руставі. У в'язниці політик оголосив про голодування, яке тривало 50 днів. Припинити його він погодився через погіршення стану здоров'я.
- Невдовзі політика примусово перевезли з лікарні до в'язниці, що сталося серед ночі.