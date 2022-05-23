Не чекайте застосування Росією хімічної і ядерної зброї, – Зеленський закликав Європу до санкцій

Якби світ заздалегідь відреагував на загрозу нападу Росії та вчасно запровадив жорстокі санкції проти країни-агресорки та її лідерів, Україні не довелося б жертвувати сотнями життів своїх громадян.

Про це заявив Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі у Давосі, повідомляє 24 канал. Він додав, що превентивні дії світу – єдине, що могло запобігти розв'язанню війни.

Читайте також Зеленський виступає на форумі в Давосі: онлайн-трансляція

Зеленський закликав Європу посилити санкції

За словами лідера України, зараз важливо адаптуватися під нові реалії та створювати нові інструменти впливу на Росію.

Потрібно не реагувати, а діяти, діяти превентивно,

– вважає він.

Це означає, що будь-яке зволікання лише шкодить нашій державі, а допомога повинна бути швидкою та максимальною. Зараз, за словами Зеленського, Україна створює ще один прецедент для всього світу – народи різних держав підтримують нас та тиснуть на свою владу, аби та запровадила нові санкції.

"Ми вдячні за підтримку, – додав президент, – але якби це відбулося ще тоді? Чи почала б Росія цю війну? Впевнений, що і на це запитання відповідь – ні".