Не через родинні зв'язки з Путіним, – політичний експерт сказав, чому на Кабаєву наклали санкції

Велика Британія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої, яку вважають коханкою Путіна. Причина такого рішення – не тільки у з'вязках з російським президентом.

Аліну Кабаєву довго не чіпали, мовляв, у такий спосіб намагалися дати Путіну шанс "відійти" і не провокувати його на ядерну зброю. Політичний експерт Андрій Вігірінський розповів 24 каналу, що означає ім'я коханки кремлівського вождя у санкційних списках.

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З почуттями Путіна перестали рахуватись

"Напевно, з "тендітними почуттями" Путіна перестали рахуватись. Принаймні Велика Британія. Ймовірніше за все, вони вирішили, що його психологічне та душевне здоров'я для них не особливо важливе", – припустив експерт.

Андрій Вігірінський нагадав, що у ЗМІ неодноразово з'являлась інформація про те, що Кабаєва, ймовірно, є матір'ю кількох дітей Путіна. Проте такі дані відомі лише на рівні чуток, адже президент Росії – колишній ФСБшник, який приховує все, що стосується особистого життя.

Санкції накладались не за родинні зв'язки (з Путіним – 24 канал). Туди увійшли двоюрідний брат та його колишня дружина – цілий пакет тих, кого можна було б віднести до поняття сім'ї,

– заявив політичний експерт.

Пропагандистська діяльність Кабаєвої

Аліну Кабаєву, за словами експерта, внесли до санкційного списку як членкиню російського акціонерного товариства "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Мовиться про холдингову компанію, що володіє частками основних російських пропагандистських ЗМІ.

Підстава (для санкцій – 24 канал) – це участь у пропаганді, просування російських та антиукраїнських тез і завдавання шкоди під час ведення безпосередньо війни на інформаційному полі,

– сказав Андрій Вігірінський.

Готуючись до війни Путін, ймовірно, переєстрував ту власність, яка складала для нього цінність, зі свого кола найближчих родичів, припустив Вігірінський. Важливий якраз символічний момент, адже зазвичай у дипломатії не заведено застосовувати санкції щодо керівників країн, мовляв, "з ними ще комунікувати".

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"Багато в чому символічно запровадили ці санкції, продемонструвавши, що Велика Британія не налаштована на будь-який подальший діалог чи покращення відноси з Росією, яку очолює Путін", – зауважив політичний експерт.

Санкції Великої Британії проти Росії: коротко

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила про нові санкції, під які потрапили фактично родичі Путіна.

Зокрема, у новому санкційному списку опинилися та ж Аліна Кабаєва, її бабуся Анна Зацепіна, колишня дружина Путіна Людмила Очеретна та Ігор Путін – двоюрідний брат очільника Кремля.

Станом на 13 травня Велика Британія вже запровадила обмеження проти понад тисячі фізичних та сотні юридичних осіб з Росії.

Вігірінський про санкції проти Кабаєвої: дивіться відео