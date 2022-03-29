Не черговий меморандум і рядок у Конституції, - Арахамія про гарантії безпеки для України
Джерело:Давид Арахамія
Українська сторона хоче, щоб нашій країні дали реальні гарантії безпеки Це має бути не рядок у Конституції про прагнення вступу в НАТО, а конкретні інструкції – хто, що і в який термін робить, коли нам потрібен захист.
Про це заявив глава української делегації Давид Арахамія. За його словами, це має бути не черговий меморандум на одну сторінку, а документ, який ратифікують усі, хто під ним підпишеться.
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Який пройде перевірку всеукраїнським референдумом, на якому зможе висловитися кожен, а не лише той, хто голосніше за всіх кричить. Це наша мета,
– заявив Арахамія.
Але глава делегації наголосив, що на шляху до цієї мети Україна не буде жертвувати ні своїм суверенітетом, ні людьми, ні територіями.
Що передбачає договір про гарантії безпеки
У Туреччині 29 березня відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. На них українська сторона передала свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.
Вони мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу, але механізм має бути ще жорсткішим.
Які держави можуть стати гарантами України
Країни Радбезу ООН, зокрема й Росія,
Китай,
Туреччина,
США,
Франція,
Німеччина,
Ізраїль,
Канада
Італія.
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