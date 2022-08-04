Не Чорнобаївкою єдиною: де ще ЗСУ знищили тилові склади й бази ворога 3 серпня

Нашим героям вдається дуже влучно бити по забезпеченню ворога. росіянам кожного дня доводиться спостерігати за паланням своїх складів з боєприпасами.

Потужна зброя наших західних партнерів у майстерних руках ЗСУ створює російським окупантам дуже багато проблем. Їхні склади не припиняють палати, де б вони не заховали боєприпаси чи не організували командний пункт.

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Чергові удари по складах ворога

Впродовж доби 3 серпня склади російських окупантів знову палали. Ворог зазнав втрат по всій лінії фронту.

ЗСУ вдалося знищити ворожу базу росіян у Чорнобаївці, БК у Бериславському районі, нафтобазу в Макіївці, мініБК у Донецьку та базу в Кадіївці на Луганщині. Інформація щодо Херсона ще уточнюється.

Зазначимо, що це інформація не з офіційного телеграму ЗСУ, тому варто також почекати офіційного підтвердження втрат ворога від Генерального штабу.

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Герої ССО показали кадри своєї нічної висадки поблизу ворога. Наші воїни показують таку майстерність, що росіяни навіть не встигають зорієнтуватися, звідки до них пришла небезпека.

Обов'язкова евакуація людей з Донеччини розпочалася. Їх будуть відвозити якомога далі від снарядів ворога та іншої небезпеки.

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