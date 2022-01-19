Не дайте Москві розколоти вас, – Блінкен закликав Україну об'єднатись перед російською загрозою

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав українців працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни. Крім того, представник Вашингтона переконаний, що нам потрібно спільно пртидіяти російській загрозі.

За словами Ентоні Блінкена, роз'єднаність українського суспільства тільки допоможе Кремлю. Про це держсекретар США заявив під час брифінгу після зустрічі з Дмитром Кулебою.

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Українці повинні бути єдиними

Ентоні Блінкен закликав забути про розбіжності та об'єднатися заради національної ідеї. Держсекретар США наголосив, що Вашингтон підтримує наші прагнення та боротьбу з Росією. Однак для цього потрібно разом протистояти Кремлю.

Україна повинна бути єдиною перед лицем загрози Росії,

– наголосив Блінкен.

Держсекретар переконаний, що українці повинні самостійно обирати свій власний шлях. Вашингтон підтримує наше право на самостійний вибір.

Загроза російського вторгнення: головне

Росія від жовтня 2021 року нарощує війська біля кордону з Україною. Щобільше, під приводом навчань військових перевозять і до Білорусі.

З 10 по 13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні пройшли переговори США, НАТО та ОБСЄ відповідно, з російськими дипломатами. Темою переговорів стали так звані "гарантії безпеки", яких вимагає Росія. Серед пунктів – нерозширення НАТО та заборона Україні бути членом Альянсу.

Російські дипломати повернулися до Москви ні з чим. Через це загроза повномасштабного вторгнення продовжує нависати.

За даними американської розвідки, Росія готує провокації на окупованому Донбасі, що таким чином виправдати свою агресію. Вторгнення можуть почати цієї зими.

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