Не дозвольте втягнути себе у війну, – Арестович звернувся до білорусів після провокації Росії

Росія 11 березня вдалася до провокації, аби втягнути Білорусь у війну проти України – обстріляла білоруське село Копані. Олексій Арестович звернувся з цього приводу до білорусів.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував спробу держави-агресорки заручитися підтримкою Білорусі у війні проти України.

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Арестович звернувся до білорусів після провокації Росії

Олексій Арестович звернувся до білорусів та нагадав їм, що 11 березня Олександр Лукашенко перебуває у Москві.

"Під час його візиту о 14:00 російські літаки вдарили по території України в Рівненській області, зробили петлю, а тоді вдарили по території Білорусі", – зазначив радник глави ОП. Та додав, що після цього білоруські солдати пішли у сторону кордону.

Арестович запевнив, що Україна не планує воювати з білорусами. Таку ж заяву раніше робив і міністр оборони Олексій Резніков.

Ви (білоруси – 24 канал) не повинні дозволити втягти себе у цю злочинну авантюру. Росіяни тепер не лише використовують вашу військову інфраструктуру, а здійснюють пряму провокацію,

– наголосив радник очільника ОП.

Він закликав білорусів поширювати це відео та не дати втягнути себе у війну, яка їм не потрібна. Арестович пояснив, чим це може завершитися. Від початку вторгнення Росія втратила понад 12 тисяч своїх солдатів. Білорусі це не потрібно.

Арестович звернувся до білорусів через провокацію Росії: дивіться відео

Нагадаємо, у Сухопутних військах з посиланням на дані від прикордонників повідомили, що 11 березня в обід російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.