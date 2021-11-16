Не готівкою, а сертифікатом, – у Зеленського розповіли деталі про тисячу для вакцинованих

Президент Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім українцям, що повністю вакцинувались проти коронавірусу. Однак ці гроші неможливо буде отримати готівкою. Їх видаватимуть як так званий сертифікат на певні види послуг.

Це масштабна програма для підтримки бізнесу. Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров.

До теми Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим громадянам, – Зеленський

Таким чином влада даватиме гроші не напряму бізнесу, а людям, підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися. Тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по-друге – це ж не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку і цигарки,

– наголосив Никифоров. Куди можна буде витратити гроші Зеленський ще тільки анонсував ініціативу, тому технічні питання поки продумують. За словами Никифорова, це буде сертифікат, цифровий ваучер чи депозит.

Перелік послуг сформували так, щоб підтримати ті сфери, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантину:

спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно),

туризм (поїздки Україною).

Тобто людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг на тисячу гривень. Наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей чи виставу, чи інший культурний захід.

Речник також нагадав, що Зеленський озвучив дату запуску акції – 19 грудня.

Вакциновані громадяни зможуть отримати тисячу через додаток "Дія". Для тих, хто не має застосунку, запропонують альтерантиву. До кінця 2021 року на програму виділять 3 мільярди гривень. Стільки ж – на початку 2022.