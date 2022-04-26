Не готові до наслідків, – Фейгін пояснив, чому Москва не визнає справжні причини вибухів у Росії

Москва уникатиме публічних звинувачень Києва у причетності до вибухів в Росії. Налаштоване до загарбницької війни населення зовсім не готове визнати, що на російській території також чекає небезпека.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, серед прихильників путінської "спецоперації" бажаючих йти до військкомату майже нема.

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"Якщо війна загрожує прикордонним містам Росії, то це вселяє відчуття, що все може бути небезпечно і для них. У соцмережах Брянска та інших прикордонних міст вже пишуть "А де ж захист, де наше ППО?" – зазначив Фейгін.

Чому Москва не визнає справжні причини вибухів

Міноборони Росії не визнає потоплення крейсера "Москва" чи вибух на нафтосховищі в Бєлгороді наслідками війни проти України. У відповідному питанні, за словами Марка Фейгіна, є 2 аспекти.

Перший – у Кремлі переконані, що не потрібно розганяти паніку, сказав правозахисник. Якщо визнати, що їм протистоїть військова сила, яка має можливість знищувати щось на території Росії – тоді всі в небезпеці.

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Друга причина, чому про вибухи не говорять як про зовнішню небезпеку – є відповідна доктрина Росії. З цього витікало, що вони не оголошували війну Україні, а говорили про "спецоперацію", інакше потрібно брати на себе воєнні зобов'язання. Це як "их там нет", але в варіації – "локальна спецоперація", додав Фейгін.

"Інше зобов'язує (Росію – 24 канал) повести себе як на війні, а не на "спецоперації". На це Москва не готова", – вважає російський правозахисник.

Марк Фейгін про вибухи в Росії: дивіться відео