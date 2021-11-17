Не "Градами" єдиними: окупанти розмістили десятки танків на окупованій території

Проросійські бойовики продовжують стягувати важку техніку на Донбас. Цього разу міжнародні спостерігачі зафіксували 30 танків і гаубицю.

Як мовиться у звіті ОБСЄ, військову техніку розмістили біля населеного пункту Покровка Донецької області.

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Уся техніка розташована за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Так, спостерігачі зафіксували:

13 танків типу Т-72,

7 танків Т-64,

10 танків невстановленого типу,

одну самохідну гаубицю "Гвоздика" 122 калібру.

Техніку помітив безпілотник дальнього радіусу дії.

Окупанти розмістили техніку у зоні безпеки

В ОБСЄ попередили, що у зоні безпеки помітна військова присутність. Зокрема, на території об'єкта в житловому районі населеного пункту Безіменне, що у Донецькій області, безпілотник ОБСЄ помітив 2 ББМ невстановленого типу.

А раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили про десятки одиниць військової техніки на окупованій території Донбасі. Мовилося про танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати, які розмістили окупанти в Луганській і Донецькій області.