Не хоче "дратувати Путіна": Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", – Bloomberg

У Німеччині виступили проти повної націоналізації Gazprom Germania – дочки російського "Газпрому". Канцлер Олаф Шольц начебто не хоче "розлютити" Путіна.

За інформацією ЗМІ, Шольц дійсно стурбований. Мовляв, такий крок може призвести до загострення відносин Росії та Німеччини щодо імпорту газу. Попри це, за націоналізацію колишньої дочки "Газпрому" виступав міністр економіки Роберт Хабек.

Раніше Німеччина хоче націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" та "Роснафти"

Німеччина виділить 10 мільярдів на порятунок підприємства

Щоб врятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини начебто збирається виділити до 10 мільярдів євро. Позика, яку надасть державний банк KfW Group, повинна стабілізувати фінанси Gazprom Germania та забезпечити безпеку поставок газу після того, як Росія обмежила їх.

В уряді вважають, що за допомогою такого підходу вони збережуть свій вплив на цю частину критичної інфраструктури й уникнуть загроз енергетичній безпеці.

Що цьому передувало

Після того, як Росія напала на Україну у лютому, "Газпром" повідомив, що більше не володіє німецькою Gazprom Germania. Її активи передали маловідомій компанії, аби уникнути західних санкцій.

Федеральний уряд Німеччини наприкінці березня заявив, що думає про націоналізацію дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти". Зазначали, що російські газові та нафтові компанії, розміщені в Німеччині, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

На початку квітня уряд взяв під управління дочірнє підприємство "Газпрому". Наголошували, що це тимчасово – до 30 вересня.

Тепер же ЗМІ пишуть, що термін "опіки" буде продовжено після кінця вересня. При цьому назву компанії Gazprom Germania GmbH змінять на Securing Energy for Europe GmbH.

Зауважимо, група Gazprom Germania володіє найбільшим в Німеччині сховищем газу і має глобальну торгову команду з філіями в Лондоні і Сінгапурі. Окрім того, вона є одним із провідних трейдерів газу та електроенергії в Європі.

Нагадаємо, що Росія вимагає від іноземних компаній сплачувати за поставлений газ у рублях. На ці умови, ймовірно, погодилися компанії восьми країн Європи. Серед німецьких – VNG, RWE, Uniper.

Може зацікавити – "Газпром" зупинив постачання газу до Нідерландів: