Не хочемо повторення Будапештського меморандуму, – Арахамія про гарантії безпеки для України

У Стамбулі відбувся раунд перемовин Києва і Москви. Давид Арахамія прокоментував питання гарантії безпеки для України, наголосивши, що країна не хоче повторити помилку Будапештського меморандуму.

Глава української делегації на перемовинах у Туреччині після завершення зустрічі вийшов на брифінг, повідомляє 24 канал. Він, зокрема, висловився щодо питання гарантій безпеки для України.

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Україна не хоче другого Будапештського меморандуму

Арахамія повідомив, що українська делегація інформує російську про своє бачення системи гарантій безпеки для України.

Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який підписуватимуть усі гаранти безпеки, який будуть ратифікувати. Ми не хочемо повторювати помилку Будапештського меморандуму,

– зазначив Арахамія.

Він наголосив, що Україна має болючий досвід. Тому тепер хоче, аби був міжнародний механізм, який працює, що дасть можливість отримати конкретні гарантії безпеки.

Глава делегації України також розповів, що за планом країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів повинні провести консультації. Йдеться про випадки війни, агресій, так званих "спецоперацій". Далі гаранти будуть зобов'язані надати Україні допомогу – армією, закритим небом, озброєнням.

До слова, серед країн, які можуть стати гарантами: Туреччина, країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада.

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