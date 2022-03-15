Не хочу роздумувати про реакцію, – Столтенберг про ймовірність використання Росією хімзброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо ймовірного використання Росією хімічної зброї у війні проти України. Він заявив, що в Альянсі спостерігають за окупантами та бачать, коли вони хочуть інсценізувати та використати приводи для використання хімічної зброї.

Якщо Росія використає хімічну зброю, то заплатять високу ціну

Генсек НАТО зазначив, що Росія намагається створити різні операції під так званим "чужим прапором" для того, щоб знайти привіди для застосування сили.

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Столтенберг розповів, що Альянс бачить, як Росія звинувачує Україну та союзинків НАТО, "що нібито ми виготовляємо хімічну зброю".

Він назвав це грубою брихнею, яка за словами генсека Альянсу, посилює стурбованість НАТО щодо нападу Росії із застосуванням хімічної зброї.

Президент США та всі інші союзники чітко заявили, що якщо вони будуть використовувати хімічну зброю, то вони заплатять високу ціну,

– сказав Столтенберг.

Після цього він додав, що "не хоче зараз розмислювати щодо військової реакції".



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

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