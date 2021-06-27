Не хочуть виселятись: чиновники з держдач у Конча-Заспі подали до суду

У Конча-Заспі жителі державних дач не хочуть з'їжджати. До суду звернулись 10 людей, серед яких колишні і нинішні чиновники, судді.

На двох орендарів дирекція будинку відпочинку Державного управління справами написала заяву в поліцію. Мовиться про колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу та суддю Конституційного Суду Олександра Литвинова.

До речі Велике переселення з держдач: Зеленський виселяє "сусідів"

Чому звертались у поліцію

Директор будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурін розповів, що син Литвинова знищив номер, залишив його з "розбитими стінами", а Бурба демонтував обладнання, що належить державі.

До слова, обидва чиновники подали позови проти виселення.

Хто ще подав позови

відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький,

суддя КСУ Ігор Сліденко,

колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький,

підприємниця Ольга Заліско,

пластичний хірург Максим Іванчук,

народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський,

колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко,

колишній голова Верховної Ради Володимир Рибак.

Також не хочуть з'їжджати ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов та колишній керівник Одеського рибного господарства Сергій Юрченко. Хоча Гурін додав, що з більшістю жителів вдалося домовитись.



Інтер'єр держдач / Фото hromadske

Виселення з держдач: що відомо

На засіданні Ради національної безпеки та оборони 13 травня розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій та визначити перелік людей, які там живуть. Таким чином глава держави анонсував "велике переселення народів".

Зеленський пояснив, що чиновники можуть там жити лише, поки вони працюють. Однак орендувати дачі слід за ринковими цінами.



Держдачі у Конча-Заспі / Фото hromadske