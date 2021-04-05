Разумков виступає за те, щоб в Україні не вводили комендантську годину

Спікер парламенту Дмитро Разумков висловився щодо ймовірного введення в Україні комендантської години. Він наголосив, що не хотів би, щоб це сталося.

Адже, за словами парламентаря, з таким обмеженням не все так просто. Про це Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Він пояснив, що для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Аби це відбулося, потрібен відповідний указ президента.

Після цього засідання Ради, це досить непростий процес. Дуже б не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на такий захід,

– зазначив Разумков.

Напередодні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов підкреслив, що запровадження комендантської години, як і всеукраїнських обмежень, влада поки не розглядає.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов також запевнив, що таке питання наразі не обговорюється. Ба більше, зауважив він, це не обговорювали й ніколи раніше.

Разумков про надзвичайний стан

Станом на 5 квітня в Україні підтвердили 1 755 888 випадків COVID-19. Від ускладнень померлилюдей. Одужалипацієнтів.

Раніше голова Ради допустив, що в Україні можуть ввести режим надзвичайного стану через ситуацію з COVID-19. Проте така пропозиція повинна надійти від Кабміну.

Вже після цього, згідно з правовою процедурою, її розглядає президент України й після цього підписує указ про її запровадження. Далі – за цей документ голосує парламент.