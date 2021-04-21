Не хотів нікого образити, – Гетманцев вибачився перед Кошкіною за "певне слово"

У мережі спалахнув скандал між шеф-редакторкою видання LB.ua Сонею Кошкіною та народним депутатом Данилом Гетманцевим. "Слуга народу" вибачився перед журналісткою, зокрема за використання "певного слова".

Нардеп зазначив, що докладе максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці.

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Гетманцев вибачився перед Кошкіною

Хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег. Точно не хотів нікого образити,

– написав Гетманцев.

"Слуга народу" додав, що погоджується, що чиновники не повинні вживати певні слова, зокрема у спілкуванні зі жінками.

Що відомо про скандальну суперечку Гетманцева та Кошкіної