Не ховайте заживо дітей захисників Маріуполя, шанс на порятунок є

Це відео зняли батьки 4-річної Аліси, доньки військового медика. Її мама щодня рятує сотні життів. Дічинка понад 50 днів живе в одному з військових бункерів Маріуполя.

В заручниках у монстрів

Коли ви кожен раз пишете чи кажете, що українське військове угрупування в Маріуполі врятувати неможливо чи що крики про допомогу звідти – якась технологія, майте на увазі, що Аліса – не єдина дитина військових, медиків, кухарів, яку ви цими словами ховаєте заживо.

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Проблеми цивільного населення в Маріуполі – дуже серйозні. Але цивільні мають бодай якісь шанси звідти вибратися. Поранені військові, жінки-військовослужбовці, діти й дружини військових цього шансу просто позбавлені. Для Росії це такі ж "нацисти", як і всі, хто не зрадив присязі й залишається нести службу в оточеному Маріуполі.

Випереджаючи питання, чому б їм всім не здатися в російський полон, – цієї опції для тих, хто лишився, не існує. Росіяни неодноразово заявляли, що їх вб'ють. Ті, хто міг здатися, вже зробили це.

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Останній шанс на порятунок

Можливості української влади евакуювати поранених, жінок і дітей, схоже, вичерпані. Залишаються люди доброї волі, авторитетні для Путіна світові лідери, релігійні діячі. Навіть Путін не став би збивати вертоліт Ватикану, наприклад.

З позиції міжнародного права, поранені, діти, дружини військових не є комбатантами. Вони підлягають евакуації з поля бою. Теоретично це мали б робити Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні, Постійне представництво України при ООН, але наразі вони зацікавлені лише в допомозі цивільним і навіть вона в Маріуполі є дуже обмеженою.

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