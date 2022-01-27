Не касками єдиними: Німеччина обіцяє допомогти Україні відбудувати бункер

27 січня 2022 , 18:41
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Джерело:

Укрінформ

У Німеччині запевняють, що допомагають Україні перед можливою агресією Росії. Проте роблять це у досить дивний спосіб. Спочатку Берлін заявив, що надасть українцям каски, а тепер пообіцяв допомогти з захисним бункером під Одесою.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. У Бундестазі провели дебати, присвячені військовим загрозам в Україні.

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Бербок запевнила про підтримку України

Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла б про це чітко заявити тут, щоб виконати українські побажання, ми зараз поставляємо захисні шоломи,
– сказала глава МЗС.

Бербок додала, що питання стосується і "захисного бункера під Одесою". Мовляв, кілька днів тому у Берліні отримали заклик щодо його відновлення. Вже незабаром німецькі представники навідаються на об'єкт.

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Бербок знову нагадала про допомогу, яку Німеччина раніше надавала Україні. Зокрема, мовиться про участь українських офіцерів у програмах німецького Міноборони. Також міністерка наголосила на підтримці у рамках трастового фонду НАТО.

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Дивіться відео про те, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч касок:

 

Автор: Ірина Пундор