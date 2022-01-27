Не касками єдиними: Німеччина обіцяє допомогти Україні відбудувати бункер
Джерело:Укрінформ
У Німеччині запевняють, що допомагають Україні перед можливою агресією Росії. Проте роблять це у досить дивний спосіб. Спочатку Берлін заявив, що надасть українцям каски, а тепер пообіцяв допомогти з захисним бункером під Одесою.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. У Бундестазі провели дебати, присвячені військовим загрозам в Україні.
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Бербок запевнила про підтримку України
Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла б про це чітко заявити тут, щоб виконати українські побажання, ми зараз поставляємо захисні шоломи,
– сказала глава МЗС.
Бербок додала, що питання стосується і "захисного бункера під Одесою". Мовляв, кілька днів тому у Берліні отримали заклик щодо його відновлення. Вже незабаром німецькі представники навідаються на об'єкт.
У Берліні знову нагадали про фінансову допомогу Україні
Бербок знову нагадала про допомогу, яку Німеччина раніше надавала Україні. Зокрема, мовиться про участь українських офіцерів у програмах німецького Міноборони. Також міністерка наголосила на підтримці у рамках трастового фонду НАТО.
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Німеччина відмовилась від поставок зброї Україні: коротко
- Про те, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння в Україну, Бербок заявила ще 17 січня.
- Таку позицію Берліна розкритикували західні країни.
- За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, цю поведінку німців "українці пам'ятатимуть десятиліттями".
- Щоправда, нещодавно Бербок повідомила, що військову допомогу нададуть – касками.
Дивіться відео про те, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч касок: