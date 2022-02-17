Не лише дитсадок: під обстріл бойовиків потрапила й залізнична станція

Окупанти у четвер, 17 лютого, обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова на Луганщині. Постраждав один тепловоз. Водночас бойовикам не вдалося вивести його з ладу.

Новину повідомив Олександр Камишин – голова правління Укрзалізниці. Він розповів, що обстріл пошкодив будівлю депо. Водночас наразі станція та депо продовжують роботу.

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Працівники станції і депо не ушкоджені. Зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження. Такі дні нагадують, що ворог близько,

– заявив Камишин.

Він також подякував усім працівникам Укрзалізниці, які сьогодні працюють біля лінії розмежування. За словами Камишина, у них – "залізні нерви".



Бойовики обстріляли залізничну станцію / "Залізні_зміни"

Снаряд влучив у дитсадок

Вранці 17 лютого окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську.

Один зі снарядів влучив у дитсадок, де вже були діти. На щастя, в епіцентрі вогню опинилася музична зала, де саме не було занять.

Альберт Зінченко – голова Станично-Луганської селищної ВЦА – розповів, що внаслідок обстрілів постраждали 3 людей. Це – сторож, прачка та помічниця вихователя. Їм знадобилася госпіталізація.

Батьки забрали дітей додому.

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Допис "#залізні_зміни":

Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області.

Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо.

Зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження.

Це вже не перший обстріл об'єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько.

Я дякую всім працівникам Укрзалізниці, які сьогодні працюють біля лінії розмежування. У вас #залізні_нерви. Ваша робота потрібна для країни та єдності.