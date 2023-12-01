Оживився не лише Кадиров, – політтехнолог про "воскреслих" у медіа ворогів

Так званий очільник Чечні Рамзан Кадиров виліз з черговою одіозною заявою, мовляв Росія "захопить" Одесу та Харків. Така активізація бойовика в медійному просторі, зважаючи на попередні новини про його родину, не випадкова.

Вважає політтхенолог Борис Тизенгаузен. У розмові з 24 Каналом він наголосив на ще одній особі, яка почала з'являєтися в російських так званих ЗМІ.

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Активізація пропагандистів

Слідом за Кадировим вилізла ще одна одіозна особа – Владіслав Сурков. Він є наближеним до Путіна і одним з трьох, хто запевняв диктатора, буцімто, в Україні його "чекають" і пропагував тезу про "взяти за три дні".

"Інші два – це генерал Бєсєда і Медведчук, який розвивав в Україні свої медіаімперії. Ця трійка вирішила "розпиляти" гроші і, ймовірно, між собою домовилися казати йому (Путіну – 24 Канал), що все супер, все готово, тебе "чекають", – сказав політтехнолог.

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За словами Бориса Тизенгаузена, Сурков фактично є ідеологом проєкту "новоросія". Також його ідеєю були так звані "ЛДНР".

"Він як чорт із табакерки виліз", – іронічно зазначив він.

І справді, про колишнього помічника Путіна – саме так Суркова називають російські так звані ЗМІ – довгий час не було чутно. Днями він видав не менш одіозну, аніж Кадиров заяву з "прогнозом" майбутнього України у наступному році. В стилі російської пропаганди, чим вирізняється і сам Путін, Сурков навіть цитував уривок творів Гоголя. Але уваги на ці вкиди звертати не треба.

Хто такий Сурков: дані, які збирали ЗМІ