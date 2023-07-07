Не лише касетні боєприпаси: США оголосили про новий пакет допомоги на 800 мільйонів

США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума складатиме 800 мільйонів доларів, а увійдуть до нього також касетні боєприпаси.

Про новий пакет військової допомоги для України повідомили у Пентагоні. Він містить величезний перелік озброєння, зокрема касетні боєприпаси.

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Що увійшло до нового пакета допомоги

Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

Ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

31 155-міліметрова гаубиця;

155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні боєприпаси), та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

32 бойові машини піхоти "Bradley";

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

Javelin та інші протитанкові системи і ракети;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Безпілотні авіаційні комплекси Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;

Боєприпаси для підриву та системи для розмінування;

Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів набоїв до неї і гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Україна отримає касетні боєприпаси

Під час брифінгу це підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Відповідна інформація стала відома за якихось пів години до оголошення чергового пакета військової допомоги.

Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли,

– зазначив Салліван.

Для того, щоб отримати касетні боєприпаси, наша держава надала письмові гарантії. Вони зобов'язують нас мінімізувати ризики для цивільних. Салліван зазначив, що Україна аргументувала необхідність такого типу снарядів. Також підкреслила, що битиме ними винятково на полі бою.

Водночас Салліван зазначив, що лінія фронту "постійно міняється". Відтак на мапі неможливо визначити місце, де саме використовуватимуть ці касетні боєприпаси.