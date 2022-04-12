Не лише Рубіжне: де ще на Луганщині мери пішли на співпрацю з окупантами

Сергій Гайдай розповів, що мер Рубіжного не просто перейшов на сторону ворога, він ще й здає йому проукраїнських активістів. Глава ОВА назвав зрадників серед глав інших громад Луганщини.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прокоментував ситуацію з переходом місцевої влади на сторону противника в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Глави кількох громад Луганщини підтримали окупантів

Що стосується колишнього мера Рубіжного, то, за словами Гайдая, ситуація там гірша, ніж здавалося. "Він (Сергій Хортів – 24 канал) не тільки співпрацює з окупантами, він ще й здає їм проукраїнських активістів", – пояснив очільник ОВА.

Якщо говорити загалом про ситуацію в Луганській області, то невелика кількість людей пішла на співпрацю з ворогом.

У нас є тільки 4 громади, де їхні керівники погодилися співпрацювати з росіянами. Це – Мілове, Рубіжне, Білокуракинська та Станично-Луганська громади,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що серед місцевої влади є багато людей з чіткою проукраїнською позицією, які виходили на мирні мітинги. Але це відбувалося доти, доки бойовики з псевдореспублік не почали стріляти в мирних людей. Тоді всі зрозуміли, що це смертельно небезпечно, тому вже не виходять протестувати.

Ті керівники громад, які не пішли на співпрацю з окупантами, виїхали на територію, підконтрольну Україні, та продовжують організовувати доставку громадам з гуманітарних вантажів.

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