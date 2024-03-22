Не лише стрілянина, а й вибух: ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі у Москві
Біля російської столиці стався теракт. Мережею ширяться відео масштабної пожежі.
Ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину поблизу Москви. Невідомі відкрили вогонь у Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл", передає 24 Канал.
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Пролунав також вибух
У тому ж торговому центрі "Крокус Сіті Холл" пролунав вибух. Пишуть, що це сталося під час концерту групи "Пікнік". Музиканти нібито не постраждали.
У мережі показали кадри пожежі, яка спалахнула у торговому центрі. Всередині перебувають росіяни. Російські телеграм-канали пишуть, що загинуло мінімум 10 людей.
У торговому центрі пожежа / Фото російських ЗМІ
Також у мережі публікують відео. НА записі можна побачити стовп чорного диму, який вибивається з даху. За інформацією російських ЗМІ, кількість постраждалих зросла аж до 50. Крім цього, у тих, хто залишився у торговому центрі не працюють телефони. Вони не можуть зв'язатись із рідними.
Під Москвою масштабна пожежа: дивіться відео
Під Москвою стався теракт
- Увечері 22 березня російські телеграм – канали почали писати про стрілянину під Москвою. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела.
- Місцеві медіа повідомляють, що стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". Хтось заявляє, що невідомий чоловік почав стрільбу з автоматичної рушниці.
- Водночас очевидці розповідають, що чули, як стріляли з різних боків. Так, інше пропагандистське видання повідомляє про трьох невідомих із рушницями.