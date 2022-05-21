Не лише в Європі: потужний ураган наробив лиха у Мічигані – жахливі фото, відео

У п'ятницю 20 травня у Мічигані (США) пройшов потужний торнадо. Негода забрала життя 2 людей. Ще 44 отримали поранення.

За даними поліції штату Мічиган, обидві загиблі людини перебували в парку пересувних будинків Ноттінгем-Форест. Жертвам було понад 70 років.

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Загалом поранення отримали 44 людини. 43 з них доставили до лікарень. Найбільше постраждало місто Гейлорд, що на півночі штату.

У місті оголосили надзвичайний стан

На фотографіях з місця події видно вулиці, завалені сміттям, підприємства із зірваними дахами та стінами, а також перевернуті автомобілі. Дороги заблокувало поваленими деревами та лініями електропередач. Одразу після події у місті оголосили надзвичайний стан й оголосили про комендантську годину до 8 ранку 21 травня.

Наслідки негоди у Гейлорді: фото Jason H та AccuWeather

Така негода шокувала всіх містян Гейлорда, де шквальний ураган пронісся просто центром міста. Ні Півночі Мічигану торнадо бувають дуже рідко. У самому штаті зазвичай фіксують до 15 торнадо на рік.

Немов фільм про постапокаліпсис: відео з місця події

20 травня торнадо пронісся у Німеччині:

Німецьким містом Падерборн 20 травня пронісся сильний торнадо. Постраждали приблизно 40 людей.

Після торнадо місцеві правоохоронці закликали людей не покидати домівки, щоб не було більше постраждалих. Також це було необхідно, щоб нічого не заважало роботі рятувальників.

На жаль, є загиблі – загинула пара французів у віці 59 років. Вони летіли на параплані, але не встигли приземлитися після попередження про різку зміну погоди. Повітряний транспортний засіб впав на поле з висоти близько 40 метрів. Пара загинула на місці ще до приїзду медиків.

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