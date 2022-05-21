Не лише в Європі: потужний ураган наробив лиха у Мічигані – жахливі фото, відео
Джерело:CNN
У п'ятницю 20 травня у Мічигані (США) пройшов потужний торнадо. Негода забрала життя 2 людей. Ще 44 отримали поранення.
За даними поліції штату Мічиган, обидві загиблі людини перебували в парку пересувних будинків Ноттінгем-Форест. Жертвам було понад 70 років.
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Загалом поранення отримали 44 людини. 43 з них доставили до лікарень. Найбільше постраждало місто Гейлорд, що на півночі штату.
У місті оголосили надзвичайний стан
На фотографіях з місця події видно вулиці, завалені сміттям, підприємства із зірваними дахами та стінами, а також перевернуті автомобілі. Дороги заблокувало поваленими деревами та лініями електропередач. Одразу після події у місті оголосили надзвичайний стан й оголосили про комендантську годину до 8 ранку 21 травня.
Наслідки негоди у Гейлорді: фото Jason H та AccuWeather
Така негода шокувала всіх містян Гейлорда, де шквальний ураган пронісся просто центром міста. Ні Півночі Мічигану торнадо бувають дуже рідко. У самому штаті зазвичай фіксують до 15 торнадо на рік.
Немов фільм про постапокаліпсис: відео з місця події
20 травня торнадо пронісся у Німеччині:
- Німецьким містом Падерборн 20 травня пронісся сильний торнадо. Постраждали приблизно 40 людей.
- Після торнадо місцеві правоохоронці закликали людей не покидати домівки, щоб не було більше постраждалих. Також це було необхідно, щоб нічого не заважало роботі рятувальників.
- На жаль, є загиблі – загинула пара французів у віці 59 років. Вони летіли на параплані, але не встигли приземлитися після попередження про різку зміну погоди. Повітряний транспортний засіб впав на поле з висоти близько 40 метрів. Пара загинула на місці ще до приїзду медиків.
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