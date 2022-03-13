Не лише журналіст The New York Times: через обстріли в Ірпені поранено щонайменше 5 людей

За даними поліції, унаслідок стрілянини в Ірпені Київської області поранено близько п'яти людей. Зокрема вдалося встановити особу водія, який підвозив журналістів.

Як повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, зараз потерпілих намагаються вивести із зони бойових дій.

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Що відомо про поранених в Ірпені

Окрім вбитого журналіста, через обстріли в Ірпені поранили щонайменше п’ять людей.

Серед них – фотокореспондент та водій, який підвозив журналістів. Обстріли почались з боку стоянки, де перебувають російські військові.

Фотокореспондента Хуана Арредондо шпиталізували до "Охматдиту". У нього поранення м'яких тканин. Травма потребує багатоетапного лікування, його життю нічого не загрожує. Де зараз перебуває поранений водій Микола Давидюк, який підвозив журналістів, поліції невідомо.

Дивіться відео з "Охматдиту":