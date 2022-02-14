Не маємо боятися, – Епіфаній закликав не панікувати через можливий наступ Росії

Епіфаній звернувся до українців із настановою на тлі загрози можливого вторгнення Росії. Він зазначив, що не варто боятися та завчасно панікувати.

В офіційному зверненні митрополита Київського і всієї України мовиться про те, що загрози не варто недооцінювати. Проте український народ має бути готовим "дати відсіч супротивнику".

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"У час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми (українці – 24 канал) не маємо боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями", – наголосив Епіфаній.

Епіфаній: Боронитимемо свою землю

Епіфаній запевнив, що правда на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже. "Бореться за свободу, а не за поневолення", – додав він.

Там, де правда – там Божа допомога і перемога. Хоча ми готові до спротиву агресії та боронитимемо свою землю,

– відзначив митрополит.

Також із подачі Епіфанія у свято Стрітення Господнього, яке відбудеться 15 лютого, у всіх храмах лунатимуть "посилені молитви за Україну – за перемогу правди й справедливий мир".

Останні висловлювання Епіфанія: коротко

Раніше митрополит уже висловлювався щодо можливого вторгнення Росії. Він зауважив, що від початку російської агресії в храмах ПЦУ безперервно звучить молитва про визволення від нашестя окупантів.

Також Епіфаній звертався до українців під час третьої річниці інтронізації. Митрополит зазначив, що за ці 3 роки ПЦУ суттєво примножила церковну родину.

Предстоятель ПЦУ ділився і стосунками з Московським патріархатом. Він заявив, що між Православною церквою України та Московським патріархатом майже немає ніяких стосунків.

ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації митрополита Епіфанія:

Дорогі брати і сестри! В час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми не повинні боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями. Цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої.

Правда – на нашому боці, на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, бореться за свободу, а не за поневолення. А там де правда – там Божа допомога і перемога. І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю – нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий.

Перемога над агресором і досягнення справедливого миру неможливі без Божої допомоги та без молитви. Тому як Предстоятель Православної Церкви України благословляю 15 лютого, в свято Стрітення Господнього, у всіх храмах піднести посилені молитви за Україну, за перемогу правди і справедливий мир, за наших воїнів. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Тексти молитов за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир за посиланням: bit.ly/3JHsokX

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