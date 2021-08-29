Не маємо права забувати, – у районі ООС вшанували пам'ять загиблих героїв

В районі Операції Об'єднаних сил вшанували пам’ять захисників України, які загинули за суверенітет і територіальну цілісність держави. До меморіальних дошок принесли квіти.

В урочистостях взяли участь Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, військовослужбовці, ветерани.

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Не маємо права забувати героїв

Павлюк наголосив, військовослужбовці ООС з гордістю стоять на захисті всієї України та гідно виконують свій військовий обов’язок.



У районі ООС вшанували пам'ять загиблих захисників / Фото ООС

Ми не маємо права забувати наших героїв які віддали своє життя за рідну землю, ми повинні пам’ятати тих, хто отримав тяжкі поранення в бою. Вічна пам'ять загиблим, повага та увага живим! Перемоги, миру та злагоди усім нам! Слава Україні!

– додав командувач.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Потім капелан провів молебень за полеглими героями. Наприкінці люди поклали квіти до меморіальних знаків.



Вшанування героїв / Фото ООС



Церемонія вшанування пам'яті героїв / Фото ООС

Що відомо про День пам'яті захисників