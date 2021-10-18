Не менш, ніж президентські амбіції, – у "Слузі" прокоментували політичні амбіції Разумкова

Данило Гетманцев зауважив, що вчинки Дмитра Разумкова свідчать: програма його діяльності відрізняється від заяв, з якими "Слуги народу" йшли на вибори. За словами політика, це очевидно.

Гетманцев наголосив, що про політичні плани Разумкова та його амбіції щодо тієї чи іншої посади варто запитувати самого ексспікера. Водночас політик поділився своїми враженнями від поведінки Разумкова.

Зауважте Жодних заяв про вихід з фракції не писав, – Разумков про роботу в Раді у лавах "слуг"

Я не хочу за іншу людину говорити. Ті речі, які я не маю права за нього говорити. Оскільки він поводився на посту голови Верховної Ради, мені здається, що це не менш ніж президентські (амбіції – 24 канал),

– заявив Гетманцев.

"Я би не називав це війною"

За словами Гетманцева, відносини Разумкова та інших представників "Слуги народу" не варто називати війною. Зокрема, нардеп наголосив: у нього з ексспікером нема жодного особистісного конфлікту.

Гетманцев заявив, що Разумкова дуже поважають і бажають йому вдалої політичної кар'єри. Політик також наголосив, що деякі обставини є несумісними з посадою, яку раніше обіймав Разумков. Дивно, що він сам цього не розумів.

Відкликання мандату наразі не обговорюють

За словами Гетманцева, наразі ймовірність відкликання мандату Разумкова не обговорюють. Юридично така процедура – можлива. Відповідні прецеденти в українській історії вже були.

Водночас Гетманцев висловив сподівання, що цю процедуру не застосовуватимуть.

Заява Стефанчука