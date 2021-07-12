Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
12 липня 2021 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 10 липня собака застряг у болоті. Чотирилапий скавчав та не міг самостійно вибратись з пастки. Йому на допомогу прийшли рятувальники.
Інцидент трапився у Дрогобицькому районі. Наразі з твариною все добре.
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Пес застряг у болоті
- О 20:23 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Бориславі на вулиці Луговій в болоті застряг собака.
- Про інцидент повідомили місцеві жителі.
- Вони побачили чотирилапого за 4 метри від берега.
- Тварина не могла самотужки врятуватись та жалібно скавчала.
- Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце виклику.
- Рятувальники за допомогою мотузки та підручних засобів витягнули собаку.
- Тварину на березі відпустили.
- Внаслідок інциденту собака не постраждав.
Собака застряг у болоті / Фото ДСНС Львівщини
Пес жалібно скавчав і не міг врятуватись / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники витягли пса за допомогою мотузки / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок інциденту собака не постраждав / Фото ДСНС Львівщини