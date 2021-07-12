Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото

12 липня 2021 , 12:03
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 10 липня собака застряг у болоті. Чотирилапий скавчав та не міг самостійно вибратись з пастки. Йому на допомогу прийшли рятувальники.

Інцидент трапився у Дрогобицькому районі. Наразі з твариною все добре.

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Пес застряг у болоті

  • О 20:23 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Бориславі на вулиці Луговій в болоті застряг собака.
  • Про інцидент повідомили місцеві жителі.
  • Вони побачили чотирилапого за 4 метри від берега.
  • Тварина не могла самотужки врятуватись та жалібно скавчала.
  • Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце виклику.
  • Рятувальники за допомогою мотузки та підручних засобів витягнули собаку.
  • Тварину на березі відпустили.
  • Внаслідок інциденту собака не постраждав.


Собака застряг у болоті / Фото ДСНС Львівщини


Пес жалібно скавчав і не міг врятуватись / Фото ДСНС Львівщини


Рятувальники витягли пса за допомогою мотузки / Фото ДСНС Львівщини


Внаслідок інциденту собака не постраждав / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів