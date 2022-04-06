Не мовчіть, розповідайте про геноцид в Бучі, – ведучий 24 каналу звернувся до українців у Європі

Росія роками поширювала потужну пропаганду на країни Європи та світу. Через це деякі видання можуть поширювати неправду про звірства путінських солдатів на Київщині.

Ведучий 24 каналу Ігор Гаврищак звернувся до біженців з України, які через війну змушені були виїхати у Європу. Він закликав їх розповідати європейцям про геноцид українців у Бучі, який зробила Росія.

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Росія – нова нацистська Німеччина

Росія кричить, що трагедія в Бучі – "провокація", тіла – "постановка". Вони називають свої злочинні дії та вбивства українців неправдою і фейком. Найгірше, що розповсюджують це в Європі.

"Звертаюсь до біженців: ви знаєте правду. Наприклад, в Італії є багато каналів, які висвітлюють лише те, що каже Росія. Ви не мовчіть, розповідайте мешканцям Європи, італійцям, іспанцям, французам, як є насправді", – сказав ведучий.

Не мовчіть, бо має бути контрпропаганда. Просто розповідайте,

– закликав Ігор Гаврищак.

Він наголосив, що важливо пояснити європейцям, яким Росія є агресором, що вона – нова нацистська Німеччина.

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